Kellerbrand in Gifhorn: Feuerwehr rettet drei Menschen mit Leiter

Bei dem Kellerbrand in der Waldstraße 4 in Gifhorn waren 31 Feuerwehrleute im Einsatz.

Bei einem Gebäudebrand am frühen Samstagmorgen gegen 2.40 Uhr in der Waldstraße 4 wurden drei Personen über eine Steckleiter und dem Balkon aus der 2. Etage gerettet, weitere konnten das Gebäude über das Treppenhaus verlassen. Eine ältere Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Stadtbrandmeister Matthias Küllmer in der 2. Etage betreut – sie konnte aber in der Wohnung bleiben. Eine weitere Person wurde im Rettungswagen behandelt.

Starke Rauchentwicklung bei Kellerbrand in Gifhorn

„Im Keller war nur ein Kleinbrand ausgebrochen – aber mit starker Rauchentwicklung. Der Rauch zog durch den Kellergang in beide Treppenhäuser des 12-Familienhauses“, betont Einsatzleiter Dennis Misselhorn. Mit geringem Wassereinsatz und unter Atemschutz löschten die Wehrleute den Brand. Mit dem Hochleistungslüfter befreiten sie das Gebäude vom Rauch.

21 Menschen leben in dem Haus

Eine Wasserleitung wurde durch den Brand beschädigt, wodurch der Keller geflutet wurde. Die LSW stellte daraufhin das Wasser ab. Die Feuerwehr war anschließend mit einer Tauchpumpe im Einsatz.

In dem Gebäude sind 21 Personen gemeldet, die meisten waren zu Hause.

Im Einsatz waren 31 Feuerwehrleute, vier Rettungswagen und der Notarzt. Die Polizei hat die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Wie hoch der Gebäudeschaden ist, ist noch unbekannt. bb