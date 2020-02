Zwei Mülltonnenbrände im Stadtgebiet Gifhorn

Die Feuerwehr hatte am Wochenende mit Mülltonnenbränden zu tun.

Gifhorn. Die Feuer gingen auf einen Holzzaun und in einem anderen Fall auf eine Garage über, in dem ein Auto stand und dadurch beschädigt wurde.

Zu zwei Mülltonnenbränden musste die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen ausrücken. Der Polizei zufolge brannte zuerst gegen 7.05 Uhr in der Limbergstraße eine Restmülltonne, eine weitere Restmülltonne wurde leicht angesengt. Das Feuer ging dabei auf einen Holzzaun über, der ebenfalls beschädigt wurde. Knapp 25 Minuten später brannte im Bereich der Straße Am Quälberg ein Restmüllcontainer. Hier griff das Feuer auf eine angrenzende Wellblechgarage über. Darin stand ein Auto, das infolge des Feuers beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird für beide Fälle auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden. Wer zu den genannten Zeiten verdächtige Personen gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter (05371) 9800.