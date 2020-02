Plauderstunde in Abbesbüttel mit Rat und Verwaltung

Im Reigen der diesjährigen Bürgerabende in der Gemeinde Meine war am Samstag mit dem Fasselabend im Gasthaus Speisekammer die Mutter des beliebten Formats an der Reihe. Flankiert von sieben Ratsmitgliedern stand Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann mehr als 100 Interessierten Rede und Antwort....