Schwülper investiert 6,6 Millionen Euro

Von so einem Haushalt träumen wohl die meisten Kommunalpolitiker. Selbst mit wachsenden Umlagen und ausufernden Kosten für Kinderbetreuung bleibt die Gemeinde Schwülper in den schwarzen Zahlen. Kleinere Defizite in dem einstimmig beschlossenen 16,2-Millionen-Euro Budget für 2020 waren Bürgermeister...