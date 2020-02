Der Shrek beim Barwedeler Fasselumzug ist gar nicht schrecklich

Dieser Shrek ist gar nicht schrecklich. Er ist sogar ziemlich nett. Genauer gesagt sie ist ziemlich nett – und in Feierlaune! Julia Michitsch steckt in dem Kostüm, hat sich als Vorstandsmitglied der Jungen Gesellschaft Barwedel geradezu vorbildlich für den Fasselumzug verkleidet. So wie viele...