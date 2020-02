SV feiert schon mal Rosendonnerstag

Für den SV-Grün-Weiß müsste der Rosenmontag eigentlich umbenannt werden: in Rosendonnerstag. Denn traditionell findet an diesem Tag das Faschingsfest der Kinder- und Geräteturner in der Calberlaher Zweifeld-Sporthalle statt. Für die rund 120 Prinzessinnen, Stormtroopers, Bienchen und Clowns, die...