Fahrer prallt gegen Leitplanke und flüchtet

Gifhorn. Er verlor am Freitag auf der B bei Gifhorn offenbar plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Freitag auf der Bundesstraße 4 bei Gifhorn ereignet hat. Ein bislang unbekannter Wagen fuhr vermutlich aus Richtung Braunschweig kommend auf der B 4 und wollte auf die B 188 in Richtung Meinersen abbiegen. Hierbei verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle und prallte gegen die rechte Leitplanke, wobei sein Fahrzeug beschädigt worden sein dürfte. Bei dem gesuchten, beschädigten Wagen handelt es sich vermutlich um einen silbernen VW Polo oder Caddy älteren Baujahres. Der Wagen dürfte vorn rechts beschädigt sein, teilt die Polizei mit. Wer Angaben zu dem Unfall oder dem beschädigten Auto machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800.