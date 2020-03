Defekte LED-Lampe statt Feuer: Großeinsatz in Fitnessstudio

Zu einem Gebäudebrand in einem Fitnessstudio in der Hauptstraße sind am Freitag gegen 4.30 Uhr die Feuerwehren Meinersen, Seershausen und Ahnsen alarmiert worden. Ein Nachbar hatte aus einem Fenster des Fitnessstudios ein Flackern beobachtet und die Polizei alarmiert, die wiederum die Feuerwehr...