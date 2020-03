Die Verwaltung des Nicolai-Friedhofs in Gifhorn zieht Konsequenzen aus dem Coronavirus.

Gifhorn. Die Friedhofsverwaltung schließt zudem donnerstags früher. Das gerade erst in die neue Saison gestartete Friedhofsmobil fährt erst mal nicht mehr.

Friedhof St. Nicolai: Trauerfeiern nur noch in Kleingruppen

Aufgrund der Beschränkungen der Sozialkontakte zu Corona-Zeiten können Trauerfeiern auf dem Friedhof St. Nicolai nur noch im engsten Familienkreis abgehalten werden. Weitere Trauergäste werden angehalten, sich außerhalb der Friedhofskapelle aufzuhalten und während der ganzen Bestattungszeremonie auf ausreichend Abstand zu anderen Personen zu achten, heißt es vonseiten der Friedhofsverwaltung St. Nicolai. Besonders Begrüßungen per Handschlag und Umarmungen bergen Ansteckungsrisiken. Offene Aufbahrungen werden zunächst nicht abgehalten werden können. Zudem ist der Besuch der Friedhofsverwaltung auf das Nötigste beschränkt. Weiterhin sollen diejenigen bedient werden, die eine Grabstelle aussuchen müssen oder ähnlich wichtige Anliegen haben. Doch viele andere Angelegenheiten könnten per Telefon, Mail, Fax oder Banküberweisung erledigt werden, so die Mitteilung. „Unser Mitgefühl gilt allen, die ein Familienmitglied oder nahen Bekannten beerdigen müssen. Aber wir wollen mit diesen Maßnahmen helfen, eine zu schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern. Auch müssen wir unbedingt unser Personal vor Ansteckung schützen“, heißt es weiter.

Die bisherigen Öffnungszeiten bleiben unverändert, einzig am Donnerstag wird die Verwaltung schon um 13 Uhr und nicht wie bisher um 17 Uhr geschlossen. Bis auf Weiteres wird auch das Friedhofsmobil nicht mehr fahren.