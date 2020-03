Meiner Grundschule schließt wegen Infektionsfall

Die Zahl der Corona-Erkrankten steigt auch im Landkreis Gifhorn weiter. 20 Infizierte meldet das Gesundheitsamt am späten Dienstagabend – vier mehr als am Vortag. Die Zahl der weiteren Verdachtsfälle schnellt auf 96 Personen, 116 befinden sich derzeit in Quarantäne.Völlig offen ist, wie sich diese...