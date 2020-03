Fridays-for-Future-Bündnis organisiert Online-Marathon

Keine Demonstrationen, keine Mahnwachen, keine Proteste. Fridays for Future Gifhorn bleibt zu Hause. „Das ist wichtig und richtig, um sich selbst und andere nicht zu gefährden und der eigenen Verantwortung gegenüber Menschen aus den Risiko-Gruppen gerecht zu werden“, so Jennifer Zauter von Fridays for Future Gifhorn.

Trotzdem sei das Corona-Virus bei weitem nicht die einzige Krise, die die gesamte Menschheit gemeinsam bewältigen müsse. „Wir verlegen unsere Aktionen von der Straße nach Hause und veranstalten einen Online-Marathon für den Klimaschutz“, sagte Zauter.

"Wir verlegen unsere Aktionen von der Straße nach Hause und veranstalten einen Online-Marathon für den Klimaschutz", so Jennifer Zauter von Fridays for Future Gifhorn. Foto: Privat / BZV

Über einen eigenen Discordserver möchte die Gruppe ab Donnerstag, 26. März, um 5 vor 12 für 24 Stunden und 10 Minuten bis Freitag 5 nach 12 online sein – offen zugänglich für alle. Dem Server könne über einen Link oder einfach über den hier veröffentlichten QR-Code beigetreten werden. Dafür müsse man einfach einen Nutzeraccount bei Discord erstellen. „Wenn wir nicht in der Fußgängerzone für Klimaschutz einstehen können, dann eben online.“ so Philip Knotz für Fridays for Future Gifhorn. Via Discord kann dann diskutiert und gechattet werden.

Zudem möchte man die gemeinsame Zeit nutzen sich über Online-Seminare und Menschen die Möglichkeit zu sozialem Kontakt geben, wenn dieser durch das Virus zu kurz kommt, da alle zuhause bleiben. Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig füreinander da sein uns sich gegenseitig zu helfen – einerseits durch praktische Nachbarschaftshilfe andererseits durch Angebot zum Reden und Austauschen.

Die Online-Seminare von Fridays for Future am Donnerstag finden um 15 und 17 Uhr statt und werden auf Youtube auf dem Kanal Fridays for Future DE live übertragen. Alle restlichen Online-Seminare sind unter auf fridaysforfuture.de besuchbar.