Gifhorns Bürgermeister geht mit Video-Ansprachen viral

Die Pandemie macht erfinderisch: Auch Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich hat nun schon zweimal für Appelle an die Bürger in die Webvideo-Kiste gegriffen. In zwei dreiminütigen Streifen, die auf auf der Homepage der Stadt und auf Youtube.de zu finden sind, ruft Nerlich zur Unterstützung im...