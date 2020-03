Rethen und Adenbüttel stehen ohne Telefon und Internet da

Ausgerechnet jetzt, wo viele Menschen im Home-Office arbeiten, musste auch noch das passieren: Bei Bohrarbeiten im Papenteich wurde Montagmittag ein Glasfaserkabel beschädigt. Mehrere Kunden der Telekom in Rethen und Adenbüttel sitzen nun ohne Telefon, Internet und TV zu Hause.

„Das Kabel wickelte sich um den Bohrer. Es wurde ebenfalls aus den Muffen in den Verteilerknoten gezogen“, berichtet Telekom-Pressesprecherin Gabriele Michalek auf Anfrage unserer Zeitung. Das Ersatzmaterial werde am Dienstag geliefert, rund 800 Meter Kabel müssten ausgewechselt und an den Muffen montiert werden, so Michalek. „Es sind Tiefbauarbeiten erforderlich. Die Kollegen arbeiten vor Ort in einer Baugrube von drei Metern Tiefe.“ Sie gehe davon aus, dass die Arbeiten noch am späten Dienstagabend abgeschlossen werden und die Kunden wieder wie gewohnt die gebuchten Services nutzen können.

Von Störungen betroffene Kunden könnten, damit sie weiter erreichbar sind, beim Kundenservice eine kostenlose Rufumleitung auf ihre Mobilfunkgeräte beantragen. Sie könnten das auch selbst machen unter www.telekom.de/kundencenter. Den Service erreiche man rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer (0800) 330 1000. Sollte die Wartezeit zu hoch sein, könnten die Kunden auch einen Rückrufservice vereinbaren. Dieser werde beim Anruf im Sprachmenü automatisch angeboten, sagt die Pressesprecherin.