Wieder geöffnet: Großer Andrang bei den Baumärkten

Nach zwei Wochen Zwangspause für nichtgewerbliche Kunden durften die Bau- und Gartenmärkte in Niedersachsen am Samstag wieder für alle öffnen. Und das nutzten die Gifhorner aus: in langen Schlangen warteten sie geduldig mit Einkaufswagen, deren Griffstange bei manchem Baumarkt nach Benutzung...