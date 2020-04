Samtgemeinde Brome: Kita-/Krippengebühren für Mai ausgesetzt

Die Samtgemeinde Brome setzt die Gebühren für den Besuch der Kindertagesstätten für den Monat Mai aus. Damit drückt die Verwaltung zunächst die Pause-Taste, um das Geld zu einem späteren Zeitpunkt von den Eltern einziehen zu können. Denn Stand jetzt werden die Gebühren wie beispielsweise im Boldecker Land nicht erlassen. Noch nicht?

Ob es dazu noch kommt und in welchem Umfang, soll später entschieden werden, wenn weitere Rahmenbedingungen und Umstände geklärt seien, heißt es in dem Schreiben. Dann muss der Samtgemeinderat entscheiden, der sich mit der entsprechenden Satzung befassen wird. „Es gibt Seitens der Politik allerdings deutliche Signale, den Eltern in diesem Punkt entgegenkommen zu wollen.“

Am Donnerstag hat Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann die Eltern über diesen Schritt informiert. Einen Tag zuvor hatte Yvonne Behnke, Mutter aus Rühen, eine Online-Petition gestartet, in der sie die vorübergehende Einstellung der Zahlung von Kita- und Krippenbeiträgen ab Mai gefordert hatte und um Unterstützer warb. Der Grund: Kitas und Krippen sind geschlossen, bieten nur eine Notbetreuung. „Aufgrund der aktuellen Situation sind somit etliche Kinder zu Hause. Und es werden somit keine Leistungen erbracht. Zahlungen sollen weiter getätigt werden. Das geht so nicht! Jeder sitzt auf Kosten und hat Laster zu tragen; Kurzarbeit oder Selbstständige am Abgrund. Es kann nicht sein, dass wir als Privatpersonen weiterhin Zahlungen leisten sollen!“, heißt es in der Begründung der Petition. Auch die SPD in der Samtgemeinde kritisierte die Beibehaltung und appellierte mit Blick auf andere Kommunen wie Gifhorn an die Verwaltung, Eltern zu entlasten.

„Wann die Kitas wieder regulär in Betrieb gehen, ist offen, demnächst soll lediglich die Notbetreuung ausgeweitet werden“, so Peckmann weiter. Weil in der Coronakrise viel im Fluss und ungewiss ist, bittet Peckmann die Eltern um Geduld. Diejenigen, die derzeit die Gebühren für April nicht zahlen können, können einen Antrag auf Stundung beziehungsweise Ratenzahlung stellen. Der Antrag kann schriftlich oder per E-Mail an kathrin.wendland@samtgemeinde-brome.de gestellt werden.

