Rat hält Gifhorn in Corona-Krise handlungsfähig

Die Nothilfe der Stadt für Kleinunternehmen und Vereine in der Corona-Krise kommt an. 56.000 Euro seien bereits aus dem mit 200.000 dotierten Hilfsfonds an 23 Unternehmen ausgezahlt worden. Für neun weitere Firmen werde die Hilfe geprüft, teilte Bürgermeister Matthias Nerlich dem Rat der Stadt mit....