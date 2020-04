Zwei 14 Jahre alte Jugendliche zünden Strohballen an

Kleiner Einsatz, große Folgen: Zwei 14 Jahre alte Jugendliche haben am Montagabend in Ummern in der Samtgemeinde Wesendorf in einem Unterstand für Pferde einen Strohballen in Brand gesteckt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle und gelöscht. Verletzt wurde niemand, auch entstand kein weiterer Schaden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Jugendlichen legten ein Geständnis ab.

