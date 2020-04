Tödlicher Unfall: Gifhorner überfährt 83-jährige Fußgängerin

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist eine 83 Jahre alte Frau ums Leben gekommen, als sie von einem Auto erfasst wurde. Wie die Polizei Heidekreis am Montag berichtet, ereignete sich Frontalzusammenstoß am Freitag bei Schneverdingen. Demnach schob die Frau gegen 16.55 Uhr ihr Fahrrad über die Straße und wurde dabei von einem aus Richtung Heber kommenden Auto, in dem ein Gifhorner saß, erwischt. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Schnevedinger Fußgängerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen, der 21-Jährige Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die B 3 musste für die Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder