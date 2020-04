Am Donnerstag wurde der Prozess zur Brandstiftungsserie in Meine vor dem Landgericht Hildesheim fortgesetzt.

Meine. Wie verdächtig er sich verhielt, schilderte die Polizei vor Gericht. Dem Mann wird Brandstiftung in mehreren Fällen vorgeworfen.

Brandstiftung in Meine: Angeklagter wurde observiert und abgehört

Der Prozess um die Brandstiftungsserie in Meine und Umgebung ist gestern fortgesetzt worden, nachdem der letzte Verhandlungstermin vor dem Landgericht Hildesheim wegen der Corona-Pandemie geplatzt war und alle Zeugen abgeladen wurden. Dem Angeklagten wird Brandstiftung in mehreren Fällen und in einem schweren Fall im Jahr 2019 vorgeworfen.

Wie Gerichtssprecher Steffen Kumme mitteilt, kam nun zunächst der Hauptermittlungsführer der Polizei als Zeuge zu Wort. Er sagte aus, dass es im Zuge der Ermittlungen mehrere Verdächtige gegeben habe, wegen der vielen Zufälle fokussierte sich die Polizei letztlich aber auf den Angeklagten. Auffällig sei beispielsweise gewesen, dass er beziehungsweise sein Auto in der Nähe der Brandorte gesichtet wurde, obwohl er bestritt, vor Ort gewesen zu sein. Als er bei einem Brand am Spranger Hof durchsucht wurde seien in seiner Jacke Reste von Grillanzündern festgestellt worden. Die Polizei habe ihn daher observiert und sein Telefon überwacht. Ein weiterer Polizist, der bei den Beschuldigtenvernehmungen des Angeklagten dabei war, sagte ebenfalls als Zeuge aus. Die ausgefallenen Zeugentermine werden nun nachgeholt, sodass es am 4. und 25. Mai sowie am 4., 5., 9. und 11. Juni weitergeht.