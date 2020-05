MTV unterstützt Gifhorner Tafel bei Auslieferungsfahrten

Ende April hatten sich bereits 146 Freiwillige bei der Online-Ehrenamtsbörse registriert.

Auch die Gifhorner Tafel konnte das Koordinierungsangebot nutzen: Sie hat ihr Angebot für Auslieferungsfahrten an Bedürftige erweitert und suchte dafür fleißige Helfer. Da beim MTV Gifhorn seit dem 16. März der Sportbetrieb ruht, entstand die Idee, sich dort zu engagieren. Die Koordinierungsstelle zur Stärkung des Ehrenamtes sprach mit der Tafel und dem MTV darüber.

Daraus erwuchs eine Zusammenarbeit, die am 15. April angelaufen ist. Zwei Mal pro Woche übernimmt der Verein die Auslieferungsfahrten, um Nahrungsmittel an Bedürftige zu verteilen. „Ich freue mich, dass in diesen schwierigen Zeiten der MTV bedürftige Menschen so unterstützen kann“, berichtet der Vorsitzende des MTV Gifhorn, Jürgen Saggerer. Koordiniert wird dies von Volleyballtrainer Werner Metz und einem Betreuer der 1. Herrenfußballmannschaft, Christian Saß. Ebel lobt: „An dem Beispiel zeigt sich, dass Hilfe nicht nur im Kleinen zwischen Nachbarn möglich ist, sondern auch größer gedacht und umgesetzt werden kann.“ Der Landrat danke allen Menschen, die sich für andere einsetzen.

Bei der Online-Ehrenamtsbörse können sich Privatpersonen und Institutionen melden, wenn sie Hilfe benötigen. Erreichbar ist sie unter www.gifhorn.de/gemeinsamstark. Fragen beantwortet auch Ehrenamtskoordinatorin Stephanie Manske: (05371) 82783.

