Gewerbegebiet Waller See. Nach Ansicht der Gemeinde Schwülper birgt die Einfahrt zur Tankstelle ein hohes Gefahrenrisiko. Daher soll eine neue Zufahrt beziehungsweise Rechtsabbiegerspur errichtet werden

Schwülper. Am Montag sind die Arbeiten gestartet. Sie ziehen sich bis Mitte Juni. Das führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Abbiegespur zur Tankstelle im Industriegebiet Waller See entsteht

Die Gemeinde Schwülper lässt im Industriegebiet Waller See eine Rechtsabbiegespur zur örtlichen Tankstelle errichten. Diese ist laut Verwaltung dringend notwendig, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Weil das Industriegebiet bisher nur von Schwülper und nicht von Braunschweig aus zu erreichen ist, musste wegen des zunehmenden Güterverkehrs dringend gehandelt werden. Los gingen die Arbeiten am Montag und enden voraussichtlich Mitte Juni. In dieser Zeit wird die Kurve mit Ampel nur einspurig befahrbar sein. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch den Rückstau zu rechnen. Die Kosten von rund 200.000 Euro trägt ausschließlich die Gemeinde.