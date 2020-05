Gifhorner Jägerschaft und Nabu: Hände weg von Jungtieren!

„Oh wie süüüß, wie niedlich“, das ist oft die erste Reaktion, wenn Spaziergänger in Wald und Flur einem jungen Rehkitz oder einem jungen Hasen begegnen. Schlimmstenfalls bleibt es nicht dabei. Sie nehmen das Tier in die Hand, wollen es retten, weil die Mutter nicht in Sicht ist – und bringen es dann ins Nabu-Artenschutzzentrum nach Leiferde.

„Alles falsch gemacht“, sagt Bärbel Rogoschik, Leiterin des Artenschutzzentrums. Zusammen mit Ernst-Dieter Meinecke, Vorsitzender der Jägerschaft, ruft Rogoschik dazu auf, unbedingt Distanz zu jungen Wildtieren zu halten. So knuffig die Tiere auch sind, so kuschlig auch ihr Fell oder Federkleid ist und so ängstlich die Kulleraugen die Menschen auch anschauen mögen und sie verzweifelt nach ihrer Mutter rufen – eine falsch verstandene Tierliebe habe nicht selten schlimme Konsequenzen für die jungen Tiere. Sie hätten oft keine Chance, eine Handaufzucht zu überleben.

„Der Reiz mag groß sein, vermeintlich verwaiste Jungtiere mitzunehmen, aber das ist tabu!“, sagt Meinecke. Besser sei es, sich zügig und geräuschlos zu entfernen und das Tier an der Fundstelle in Ruhe zu lassen. Beispielsweise junge Kitze hätten noch keinen Fluchtreflex, sie ducken sich nur tief in ihre Kuhle. „In aller Regel halten sich die Elterntiere in der Nähe auf und kehren dorthin zurück, sobald die Menschen sich entfernen“, erläutert der Barwedeler.

Mehr noch: Das Bundesjagdgesetz regelt eindeutig, dass sich einzig der sogenannte Jagdausübungsberechtigte, also der zuständige Jäger, Tieren wie Rehe, Feldhasen oder Füchse annehmen darf. Im Notfall könnten sich die Spaziergänger an die Polizei wenden, die eine Liste der für die Reviere zuständigen Jäger hat. Am besten sei es, ihn dann anzurufen und zu informieren – aber auf gar keinen Fall dürfe das Jungtier mitgenommen werden.

„Das gilt auch für die meisten Wildvögel“, ergänzt die Leiterin des Artenschutzzentrums. Sie dürfen nur aufgenommen werden, wenn sie verletzt, krank oder tatsächlich hilflos sind. Das sei im Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Meist handele es sich um fast flugfähige Jungvögel, die durch Bettelrufe noch mit ihren Eltern in Verbindung stehen. Wer einen solchen Vogel findet, lässt ihn am besten in Ruhe oder setzt ihn, wenn es erforderlich ist, an einen geschützten Ort, beispielsweise eine Hecke. Noch nackte Jungvögel sollten möglichst vorsichtig ins Nest zurückgesetzt werden. „Vögel haben eine schlechten Geruchssinn, sie stören sich nicht am menschlichen Geruch“, erklärt Rogoschik.

Gerade in diesen Wochen, wenn die Jungtiere zur Welt kommen, gebe es täglich Anrufe im Artenschutzzentrum von Menschen, die ein Jungtier in Obhut genommen haben und denken, sie hätten ihm Gutes getan. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagt die Biologin. Ihr Appell zusammen mit der Jägerschaft: „Hände weg von jungen Wildtieren und immer die Distanz wahren!“ Das haben die Menschen ja eigentlich ausreichend geübt in den vergangenen Wochen...