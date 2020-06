Schwülper. Nach einer Sachbeschädigung auf dem Schulgeländer der OBS Papenteich in Schwülper sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte beschädigen Basketballkorb in Schwülper

Die Tat ist zwar bereits einige Wochen her, dennoch sucht die Polizei nun nach Zeugen, die beobachtet haben könnten, wie ein Basketballkorb auf dem Gelände der OBS Papenteich in Schwülper beschädigt worden sein kann.

Laut Polizei kam es zwischen dem 8. und 11. Mai zur Beschädigung des Basketballkorbes. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Personen geben können, die sich in diesem Zeitraum auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Möglicherweise konnte die Tat auch beobachtet werden und es können sachdienliche Hinweise zu dem oder den Verursachern gegeben werden.



Zeugen wenden sich an die Polizei in Meine oder an die Polizei Gifhorn unter 05371 / 9800. red