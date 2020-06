Wer kann Hinweise zu getöteter Zakia M. und Begleitern geben?

In dem Fall um die vor 25 Jahren ermordete und in einem Wasserloch gefundene Zakia M. ist die Mordkommission Eickhorst II auf der Suche nach weiteren Hinweisen. Die Polizei fragt konkret, wer Angaben zu ihrem Aufenthalt vom 13. bis 24. Dezember 1994 im Salzgitteraner Stadtteil Lebenstedt, in Wolfsburg oder anderen Orten machen kann? Wer hat Zakia M. am 23./24. Dezember 1994 in einem Restaurant im Großraum Braunschweig gesehen, wer kann etwas zu ihren Begleitern sagen? Hinweise erbittet die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800.

Zakia M. war offenbar mit einem oder mehreren Begleitern in einem Auto auf einen asphaltierten Wirtschaftsweg abgebogen. Dort muss es eine Auseinandersetzung gegeben haben, bei der sie durch äußere Gewalteinwirkung getötet wurde.