TSV Meine kämpft für Erhalt des Gemeindezentrums

Seit langem schon steht die Frage im Raum, was mit dem alten Gemeindezentrum in Meine passiert. Nach Kenntnis des TSV Meine ist, wie er in einer Mitteilung schreibt, entsprechend einer Vereinbarung zwischen Kreis Gifhorn und Samtgemeinde Papenteich der Erhalt des Gebäudes für nur drei Jahre vorgesehen und soll in dieser Zeit der Flüchtlingshilfe zur Verfügung stehen. Bei der Entscheidung über die Nachnutzung oder eines Abrisses des Gebäudes spielen auch die Interessen des TSV Meine eine Rolle, der sich für den Erhalt des alten Gemeindezentrums ausspricht.

Zum einen geht es um Zuschauer in der PMG-Sporthalle. Veranstaltungen können dort nur stattfinden, wenn auf der Tribüne Sitzplätze für die Zuschauer vorhanden sind. Deren Zugänglichkeit muss gewährleistet sein, ohne dass der Hallenboden verwendet wird. Zudem müssen die Sicherheitsanforderungen eingehalten werden und die Toilettenanlage von der Tribüne aus erreichbar sein. Diese Voraussetzungen sind ohne Zusatzaufwand bei einem Abriss des alten Gemeindezentrums nicht mehr erfüllt und würden demnach das Aus für Veranstaltungen mit Zuschauern in der PMG-Sporthalle bedeuten.

Ein weiterer Aspekt ist die Nutzbarkeit der Innenräumlichkeiten. In Anbetracht der jetzt schon zu knappen Hallenzeiten könnten die Räumlichkeiten des alten Gemeindezentrums zu einer erheblichen Entlastung führen und zusätzliche Vormittagskurse ermöglichen.