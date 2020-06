Kreis Gifhorn testet auch im Flüchtlingsheim BGS-Siedlung

In Unterkunftsblocks der früheren BGS-Liegenschaft am Wilscher Weg sind Flüchtlinge untergebracht.

Die Kontakte von mit dem Corona-Virus infizierten Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien bestanden offenbar nicht nur zum Gifhorner Clausmoorhof (wir berichteten), sondern auch zur Unterkunft in der BGS-Siedlung. Aus diesem Grund habe der Landkreis am Dienstagabend auch von dortigen Bewohnern Abstriche machen lassen. All das bringt nun die Kreistagsfraktion der Grünen in Rage: Sie sieht in den Sammelunterkünften eine höhere Ansteckungsgefahr und fordert dringend, dass noch nicht Infizierte aus den Unterkünften dezentral untergebracht werden.

Am Dienstagabend standen ein Rettungs-, ein Polizeiwagen und ein Auto des Landkreises vor der Unterkunft in der BGS-Siedlung. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts sollen nach Aussage von BGS-Anwohnern Schutzanzüge getragen haben, um Rachenproben einzusammeln. „In der BGS-Siedlung wurden Kontaktpersonen getestet, die eindeutig Kontakt zu bereits positiv getesteten Personen aus Ehra-Lessien hatten“, teilt Landrat Andreas Ebel auf Anfrage mit. „Zum Eigenschutz und um die Hygienemaßnahmen einzuhalten, hat das Personal vor Ort während der Abstriche entsprechende Maßnahmen getroffen.“ Die Ergebnisse der Tests erwartete er am Donnerstagabend.

„Jetzt ist mit den Corona-infizierten Personen in der Sammelunterkunft in Ehra-Lessien genau das passiert, wovor alle Angst hatten“, resümiert Grünen-Fraktionssprecher Klaus Rautenbach in einer Mitteilung: Sammelunterkünfte gefährdeten während einer Pandemie im Zweifelsfall Menschenleben – durch das Zusammenleben auf engem Raum sowie der gemeinsamen Benutzung von Küchen und Sanitäranlagen.

Die Unterkünfte hätten schon immer in der Kritik der Partei gestanden. Der Kreis habe der dezentralen Unterbringung immer eine Priorität bescheinigt und Sammelunterkünfte eher als Reserve definiert – nun verlangen die Grünen, dass er auch danach handelt. Rautenbach: „Spätestens bei Ausbruch der Corona-Krise hätten die Anstrengungen des Landkreises wesentlich verstärkt werden müssen ... Die so wichtige Unterstützungsstruktur in Sammelunterkünften ist während einer Pandemie nicht aufrechtzuerhalten und die Wohnsituation der Bewohner wird durch die Ausgangsbeschränkungen drastisch verschärft.“

Nicole Wockenfuß, sozialpolitische Sprecherin, ist empört, dass erst mit den positiven Tests in Ehra-Lessien zusätzliche Masken und Desinfektionsmittel geliefert worden seien. „Hatten die Bewohner in der Sammelunterkunft vorher etwa keine ausreichenden Schutzmaterialien? Das wäre mehr als bloß fahrlässig!“