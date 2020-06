P-Concept ist Branchenprimus bei Reisemobilen

Wer ist der beste Caravan- und Reisemobilhändler im ganzen Land? Nun, in Niedersachsen ist die Sache klar: Es ist P-Concept aus Lagesbüttel vor den Toren Braunschweigs. Einer der wirtschaftlichen Aktivposten in der Gemeinde Schwülper hat bei dem erstmals ermittelten Kunden- und Branchenranking der Fachzeitschrift Auto-Bild Reisemobil in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Statista mit der Schulnote 1,3 die Pole-Position errungen und sich bundesweit unter den Top Ten etabliert. „Da haben sogar Mitbewerber gratuliert“, freut sich Prokuristin Jacqueline Schilasky.

Denn das Ranking ist durchaus repräsentativ. Wenn sich in einem Markt von bundesweit 25.000 Caravans und 47.000 Reisemobilen fast 2500 Kunden beteiligen, kann sich das Ergebnis sehen lassen. Klar, dass sich auch die 26 Mitarbeiter über solch eindrucksvolle Bestätigung freuen. Gekürt wurden insgesamt die 100 besten Betriebe in einem Markt mit 400 Firmen bundesweit. „Das ist schon eine Ehre für uns, da sind wir echt stolz drauf“, lächelt Jacqueline Schilasky. Auch von Kundenseite habe es „ganz viel Feedback“ gegeben, berichtet sie.

Für die Lagesbütteler mit 200 Wohnmobilen auf dem Hof, von denen 120 vermietet werden, ist die Auszeichnung inhaltlich wichtig. Wurden doch Details wie Preis, Beratung, Transparenz, Auswahl, Service und Mietkonditionen abgefragt. „Wir wussten von dem Wettbewerb, konnten ihn aber nicht recht einordnen, weil er ganz neu war“, erzählt Schilasky. „Also haben wir weiter gearbeitet wie bisher.“ Und haben dabei offenkundig alles richtig gemacht. Die gute Platzierung will P-Concept nun natürlich bestätigen.

Die Gelegenheit bietet sich bereits aktuell anlässlich der erhöhten Nachfrage in Nach-Corona-Zeiten. „Urlaub to go“ im eigenen Wohnmobil ohne fremdes Hygiene-Risiko hat sich über Nacht als „echte Alternative“ erwiesen. Lagen Wohnmobile in den vergangenen Jahren ohnehin im Trend, hat sich die Nachfrage laut Schilasky nach dem Ende des Lockdowns schlagartig nochmals erhöht. Selbst wenn Campingplätze ausgebucht sein sollten, könne man unabhängig am See oder auf einem Bauernhof parken. Aus dem Ausland komme man jederzeit auf eigener Achse wieder zurück nach Hause. So groß sei die Nachfrage, dass P-Concept die Mietflotte um 20 Wagen aufgestockt habe.

Davon profitieren Familie ganz besonders. „Wir wollen sie für Homeoffice, Homeschooling und fehlende Kinderbetreuung belohnen“, sagt Jacqueline Schilasky. Wer jetzt urlaubsreif sei, solle nicht auf den letzten Euro achten müssen, wenn die Familie eine Tapetenwechsel brauche, um Kraft zu tanken. P-Concept gewährt deshalb im Reisezeitraum vom 15. Juli bis 24. Oktober einen unkomplizierten Kurzarbeiter-Rabatt für robuste Wohnmobile der Family Class mit Alkovenbetten für alle, die mindestens zwei Monate Kurzarbeit wegstecken mussten. Der Deal: Der Rabatt ist so hoch wie die Netto-Einbuße durch die Kurzarbeiterregelung. Wer also 20 Prozent weniger verdiente, muss auch 20 Prozent weniger zahlen.