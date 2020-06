Mehr Corona-Infizierte in Ehra-Lessien

Nach Corona-Fällen in einer Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien wurden die Bewohner am Sonntag erneut getestet.

Ehra-Lessien. Trotz der verschärfter Hygiene sei es in der Flüchtlingsunterkunft Ehra-Lessien zu drei Neuansteckungen gekommen. Am Dienstag gibt es neun Erkrankte.

Mehr als 150 Personen, die derzeit auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien leben, wurden am Sonntag, 14. Juni, von Amtsarzt Josef Kraft mittels Abstrich auf das Coronavirus getestet. Das teilt der Landkreis Gifhorn mit.

13 Bewohner in Ehra-Lessien sind genesen

Die Ergebnisse habe das Landesgesundheitsamt in Hannover ausgewertet. Am Dienstag gelten von den ursprünglich 19 Infizierten mittlerweile 13 Personen als genesen. Sie wurden laut Mitteilung negativ getestet, weisen also keine Infektion mit dem Corona-Virus mehr nach.

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Sechs der infizierten Personen seien weiterhin erkrankt. Außerdem hätten sich drei weitere Bewohnerinnen und Bewohner trotz hoher Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und separaten Aufenthaltsbereichen angesteckt. Neun Personen seien demnach aktuell erkrankt.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Zur Sicherheit werden die Neu-Infizierten isoliert

Für die Menschen, die auf dem Gelände wohnen, haben die Ergebnisse konkrete Auswirkungen. Zur Sicherheit für alle Beteiligten, beziehen die Personen, die jetzt zum ersten Mal positiv getestet wurden, separate Wohnungen in einem anderen Gebäude, um sie zu isolieren. So können sich die Infizierten auf ihre Genesung konzentrieren und die Ansteckungsgefahr wird für alle deutlich reduziert.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

„Mir ist die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger wichtig“, wird Landrat Dr. Andreas Ebel in der Mitteilung zitiert. „Deswegen sorgen wir vorbeugend dafür, dass die Ansteckungsgefahr minimiert wird, und sowohl die Bewohner als auch die Betreuer, aber auch die Menschen im Ort, sich keine Sorgen machen müssen.“

Für die Bewohnerinnen und Bewohner, die mit den Infizierten in einem Gebäude gewohnt haben, gilt laut Landkreis weiterhin Quarantäne. Sie sind Kontaktpersonen der ersten Kategorie, hatten also mehr als 15 Minuten direkten Kontakt zu einem der jetzt positiv auf das Corona-Virus Getesteten. All diese Personen werden in einer Woche erneut abgestrichen, heißt es in der Mitteilung. Fallen die Ergebnisse dann negativ aus, können die Quarantänemaßnahmen gegebenenfalls aufgehoben werden.

Für Bewohner ohne Kontakte zu Infizierten und mit negativem Test wurde die Quarantäne aufgehoben, teilt der Landkreis mit. Um bei den Betroffenen ein Verständnis für die Maßnahmen zu vermitteln, blieben alle Sozialarbeiter des Landkreises, Dolmetscher und auch die Polizei auf dem Gelände. So könnten Fragen direkt geklärt und der Gesundheitszustand regelmäßig kontrolliert werden. red

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.