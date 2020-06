Unwetterschäden in Stüde rufen Feuerwehren auf den Plan

Bei dem Unwetter am 13. Juni in der Sassenburg hatten die Wehren vor allem in Stüde jede Menge zu tun. In Stüde stürzten diverse Bäume um, sodass unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Neudorf-Platendorf damit beschäftigt war, die Zufahrt zum Segelflugplatz freizuschneiden.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Neudorf-Platendorf / Privat