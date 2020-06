Protest gegen Anlage für Hühnermast in Wittingen-Ohrdorf

In Ohrdorf plant die Ohre-Hähnchen Bioenergie GmbH, zu ihren vier bereits bestehenden Wiesenhof-Hühnermastanlagen noch weitere zu bauen, teilt die Kampagne gegen Tierfabriken Niedersachsen in einer Pressemitteilung mit.

So sollen die Kapazitäten der Anlage um 100 000 Tierplätze erweitert werden. Am Donnerstag, 25. Juni, ab 19 Uhr entscheide der Wittinger Stadtrat in der Stadthalle über diese Pläne. Einige Mitglieder der Kampagne gegen Tierfabriken nahmen dies nach eigenen Angaben zum Anlass, an der Stadthalle und dem Rathaus in Wittingen Transparente und Bilder anzubringen, um gegen Tierfabriken zu protestieren.

So sollen laut dem Schreiben der Kampagne „die Ratsmitglieder vor der Entscheidung abermals daran erinnert werden, dass Tierfabriken immer Ausbeutung und Naturzerstörung bedeuten würden. Neben der Ausbeutung der Tiere ist in der Tierindustrie auch die Ausbeutung der Arbeiter ein Mittel zur Profitmaximierung“. Die Kampagne fordert eine Absage zu den Plänen der Firma Ohre-Hähnchen.

Aktuell sind im Landkreis Gifhorn gleich mehrer Hühnermastanlagen geplant, unter anderem in Brome.