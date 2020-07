Corona – Besucher des Lokals im Kreis Gifhorn nicht infiziert

Im Landkreis Gifhorn gibt es weitere gute Nachrichten in Bezug auf die Entwicklung des Corona-Virus. Nachdem alle Bewohner des Flüchtlingscamps in Ehra-Lessien aus der Quarantäne entlassen werden konnten, hat das Gesundheitsamt Gifhorn inzwischen vielversprechende Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Restaurant, in dem eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Ein Gastwirt, der einen Betrieb im südlichen Kreisgebiet hat, hatte sich Mitte Juni mit dem Corona-Virus infiziert. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben daraufhin 21 direkte Kontaktpersonen ermittelt. Vier davon wurden ebenfalls positiv getestet. Inzwischen sind allerdings nur noch zwei in Quarantäne.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Darüber hinaus haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes anhand der Gästeliste, die der Betreiber der Gaststätte geführt hat, insgesamt 350 Kontaktpersonen ermittelt, die zur sogenannten zweiten Kategorie gehören. Diese hatten also weniger als 15 Minuten direkten Kontakt zu der positiv getesteten Person, die zudem einen Mund-Nase-Schutz getragen hat. Diesen Kontaktpersonen wurde angeboten, sich freiwillig testen zu lassen. Dieses Angebot, das der Landkreis Gifhorn über die geltenden Richtlinien hinaus gemacht hat, haben 112 Personen angenommen. Alle Abstriche fielen negativ aus. Das bedeutet, niemand hat sich in der Gaststätte angesteckt.

Landrat Andreas Ebel lobt die Arbeit des Landkreises

„Das erfreuliche Ergebnis der negativen Tests spiegelt die hervorragende Arbeit meiner Mitarbeiter wider“, betont Landrat Andreas Ebel. „Wir haben auch in diesem Fall sehr schnell gehandelt und Maßnahmen getroffen, die weit über unsere Verpflichtungen hinausgingen. Das diente dem Schutz aller Bürger.“ Denn die Liste der Kontaktpersonen geht über die Landkreis-Grenze hinaus. 58 Personen, die bisher nicht telefonisch erreichbar waren, wurden vom Gesundheitsamt per Brief informiert. Das Beispiel der Gaststätte verdeutlicht, so die Mitteilung, dass der Landkreis Gifhorn gut vorbereitet ist und direkt reagieren kann, wenn sich ein Corona-Verdachtsfall bestätigt.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Außerdem zeigt dieser Fall, dass gültige Regeln wie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sowie die Einhaltung der Abstands-und Hygieneregeln überaus sinnvoll sind. Sie minimieren das Infektionsrisiko und schützen jeden einzelnen vor dem Corona-Virus. Abgesehen von den beiden Fällen in Ehra-Lessien und der Gaststätte verzeichnet der Landkreis Gifhorn weiterhin stabile Zahlen von Neuinfektionen. Aus diesem Grund tagt der Stab für außergewöhnliche Ereignisse, den Landrat Dr. Andreas Ebel bereits Anfang März eingesetzt hat, inzwischen nur noch einmal wöchentlich.

Landkreis veröffentlicht neue Corona-Zahlen nur noch dreimal wöchentlich

Da sich die Zahlen des Landkreises Gifhorn innerhalb einer Woche nur geringfügig ändern, veröffentlicht der Landkreis Gifhorn ab sofort die aktuellen Zahlen auf der Homepage des Landkreises Gifhorn und seiner Facebook-Seite drei Mal wöchentlich montags, mittwochs und freitags. red

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick