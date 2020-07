Gifhorner Flexbusse fahren ab Juni 2021

Gifhorn. Vier Zusatzfahrzeuge sind in Wesendorf abseits fester Linien auf Zuruf unterwegs. Damit das klappt, muss eine spezielle Software her.

Gut ein Jahr nachdem Landrat Andreas Ebel seine Idee flexibler Rufbusse mit App-Buchung für den ländlich geprägten Nordkreis vorgestellt hat, fügt sich der Gifhorner Ansatz mit Plänen des Regionalverbands zu einem Gesamtkonzept. Ab Juni 2021 sollen vier Flexbusse in der Samtgemeinde Wesendorf für Mobilität zum normalen Nahverkehrstarif sorgen. Das Modell kostet die öffentliche Hand fast eine Million Euro, sagte Erster Kreisrat Thomas Walter auf Anfrage.

Walter: „Die vier Kleinbusse ergänzen den Linienverkehr mit Bussen und Zügen. In dem Pilotprojekt können Nutzer Fahrtwünsche per App, Internet oder Telefon anmelden.“ Im Hintergrund bündele ein digitales Dispositionssystem die Fahrten und optimiere die Routen der Busse.

Die Fahrzeuge sind bewährte Modelle wie die Bürgerbusse.

In den beteiligten Dörfern gibt es zusätzliche Halteorte. An Umsteigepunkten werden Anschlüsse zu Bus- und Bahnlinien hergestellt. Zu den Fahrzeugen erläutert Walter: „Die Fahrten sollen mit barrierefreien Niederflur-Kleinbussen mit ÖPNV-Bestuhlung erfolgen, also mit acht Sitzplätzen ohne Stehplätze.“ Die Busse muss man sich wie die bereits eingesetzten Bürgerbusse in Meinersen und Wesendorf vorstellen, sie müssen also nicht neu erfunden werden. Der Regionalverband hat auch schon die Beschaffung einer ganzen Flotte beschlossen und arbeitet nach Informationen unserer Zeitung derzeit daran, den Auftrag auszuschreiben. Walter ergänzt: „Bezahlt werden sie durch Regionalisierungsmittel nach Vorgaben des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes.“ Die barrierefreien Fahrzeuge bekommen Außenschwingtüren und eine Klapprampe. Rollstuhl oder Kinderwagen passe rein. Soweit die Hardware.

Der Erfolg hängt an der Software. Es gibt keine Linien und Fahrpläne mehr.

Der Knackpunkt für den Erfolg ist die Software, die einen starren Fahrplan ersetzt, wie Kreisrat Walter erläutert: „Für die flexiblen Bedienungsangebote, insbesondere der Koordination der Fahrtwünsche sowie der sich frei in den Flächen bewegenden Kleinbusse ist es erforderlich, auf eine Dispositionssoftware zurückzugreifen. Das Programm wird derzeit entwickelt.“ Was es kann? Zwischen 6 und 23 Uhr sind die Busse in dem Gebiet mit rund 14.600 Einwohnern unterwegs. Die Kleinbusse bedienen jene Orte, die sich nicht an den Hauptachsen des Linienverkehrs befinden. Zeiträume außerhalb des Linienverkehrs decken die Kleinbusse im Stundentakt ab. Walter erklärt: „Eine konkrete Linienführung der Flexbusse ist nicht definiert. Vorstellen muss man sich einen Flächenbetrieb unabhängig von Strecken oder Ringen.“ Festgelegt seien lediglich zentrale Haltestellen, um die Flexbusse mit dem bestehenden System zu verknüpfen. In Wahrenholz fahren die Flexbusse zum Bahnhof, in Wesendorf erreichen sie den überregionalen Busverkehr.

Ein Jahr braucht diese verheißungsvolle Zukunft aber noch Zeit, damit es dann auch klappt. Zu den „umfänglichen Vorarbeiten“ (Walter) zählen das Erstellen von Angebotskonzepten, Förderanträge beim Land, das Beschaffen der Software für Streckenführung und Abrechnung der Fahrten und die Suche nach den geeignetsten Halteorten in den Dörfern. Und ja, richtig werben will der Kreis auch für das neue Angebot: Mit einer eigens entwickelten Marketingkampagne.