Sa, 01.08.2020, 15.32 Uhr

Das Video zeigt Klaus Ahne, Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Gifhorn. In einem Video erklärt er, wie schnell Einbrechern es gelingt, herkömmliche Fenster ohne besonderen Schutz aufzuhebeln. In dem anderen steht er in dem neuen Ausstellungsraum, in dem er anhand von Modellen zeigt, wie sich Türen und Fenster richtig sichern und verriegeln lassen. Video: Daniela König, Datum: 1. August 2020