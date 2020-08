27-Jähriger in Gifhorn mit 91 km/h in Tempo-50-Zone unterwegs

Acht Temposünder innerhalb von 90 Minuten hat die Polizei am Dienstagvormittag in Gifhorn aus dem Verkehr gezogen. Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn hatten sich an der Bundesstraße 188 im Bereich der Christinenstift-Kreuzung mit der Lasermesspistole postiert und wurden hierbei von Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Braunschweig unterstützt.

Dem Mann drohen zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot

Unrühmlicher Spitzenreiter war laut Mitteilung der Polizeiinspektion Gifhorn ein 27-Jähriger aus Ummern, der mit seinem VW bei erlaubtem Tempo 50 mit 91 km/h an den Beamten vorbei in Richtung Wolfsburg raste. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

