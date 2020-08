Ausbüttel. Auf dem Parkplatz kurz vor Ausbüttel wurden am Mittwoch innerhalb von fünf Stunden 70 Autofahrer hinsichtlich ihrer Verkehrstüchtigkeit überprüft.

Gifhorner Polizei kontrolliert an der B 4: Drogen am Steuer

Am Mittwochvormittag überprüften 17 Polizeibeamte, darunter elf neue Polizeikommissare, auf dem Rastplatz bei einer großangelegten Verkehrskontrolle innerhalb von fünf Stunden 70 Autofahrer hinsichtlich ihrer Verkehrstüchtigkeit. „Die Aktion dient auch dazu, dass unsere neuen Kollegen das erste Mal in der Praxis anwenden können, was sie gelernt haben“, sagte Einsatzleiter Christopher Schulze. Ein erfahrener Kollege stand auf der B 4 und winkte die Fahrer heraus.

Die Fahrer mussten die typischen Drogentestverfahren durchlaufen

„Wir prüfen nicht nur, ob jemand Drogen oder Alkohol zu sich genommen hat, sondern kontrollieren generell“, sagte Schulze, so das Warndreieck, den Verbandskasten oder ob die Ladung richtig gesichert war. Die Fahrer mussten die typischen Drogentestverfahren durchlaufen und notfalls eine Urinprobe abgeben. Im Einsatz waren auch zwei Hundeführer mit Rauschgiftspürhunden.

Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenbesitzes

Zwei Autofahrer waren am Ende unter dem Einfluss illegaler Drogen unterwegs, wie Polizeisprecher Thomas Reuter bilanzierte. Gegen sie wurden Verfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenbesitzes eingeleitet.

Bei weiteren zehn Autofahrern wurden Verfahren wegen unterschiedlicher Mängel an ihren Fahrzeugen eingeleitet.

ohs