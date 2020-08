Reiserückkehrer im Kreis Gifhorn haben Anspruch auf Test

Ein Arzt hält in einer Hausarztpraxis einen Tupfer mit dem Abstrich für einen Coronatest in der Hand.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn weist die Bürgerinnen und Bürger darauf hin, dass für Reiserückkehrer seit 1. August ein Anspruch auf Testung auf das Corona-Virus gilt. Rechtliche Grundlage dafür bildet laut der Mitteilung des Landkreises die aktualisierten Version der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Corona-Virus.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Verantwortlich für die Ausführung der Tests sind die niedergelassenen Ärzte oder die Kassenärztliche Vereinigung – nicht das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn. Eine Rücksprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung Braunschweig habe ergeben, dass das Testzentrum in Braunschweig noch in dieser Woche errichtet werde. Reiserückkehrer ohne Krankheitssymptome können sich dann in dem Zentrum testen lassen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Der Zugang zum Testzentrum erfolge mittels einer Überweisung und Terminvereinbarung durch die Vertragsärzte (Hausarzt). Reiserückkehrer oder andere Personen, die Krankheitssymptome zeigen, wenden sich zur diagnostischen Abklärung und weiteren Behandlung an einen niedergelassenen Arzt (Hausarzt).

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Die Testung von Reiserückkehrern auf das Corona-Virus muss laut Landkreis innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise stattfinden. Der Testanspruch beinhalte ein Informationsgespräch, einen Test-Abstrich, die Analyse des Abstrichs durch ein Labor und bei Bedarf die Ausstellung eines ärztlichen Zeugnisses. Darüber hinaus sind Reiserückkehrer aus Risikogebieten grundsätzlich verpflichtet, sich unverzüglich nach Ankunft beim Gesundheitsamt des zu melden. Auf eine Quarantäne könne verzichtet werden, wenn ein maximal 72 Stunden alter (ab Einreise) negativer Corona-Befund vorgewiesen wird.

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

red