Mit Tempo 87 durch 50er-Zone in Gifhorn

Gifhorn. Elf Temposünder hat die Polizei am Freitagmorgen im Bereich der Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn aus dem Verkehr gezogen.

Elf Temposünder hat die Polizei am Freitagmorgen im Bereich der Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten sich an der Bromer Straße mit der Lasermesspistole postiert und kontrollierten die Geschwindigkeit der in Richtung Wolfsburg fahrenden Autos. Erlaubt sind dort 50 km/h.

Von den elf gemessenen Fahrzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit waren neun deutlich zu schnell.

Spitzenreiter war ein 45-jähriger Gifhorner, der mit seinem Skoda mit Tempo 87 die Messstelle passierte. Auf ihn warten 160 Euro Bußgeld plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

red