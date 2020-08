Kreis Gifhorn: Beim Hausarzt nur mit Corona-Symptomen melden

Die Anzahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Landkreis Gifhorn ist in den vergangenen Wochen wieder angestiegen. Allerdings sei die Zahl der Infizierten im Vergleich zu anderen Städten und Landkreisen in Niedersachsen und auch bundesweit verhältnismäßig gering, schreibt der Landkreis. Damit das so bleibt, appelliert Landrat Andreas Ebel an alle Bürger: „Bitte halten Sie weiterhin den Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Personen ein. Tragen Sie, wo immer nötig, eine Mund-Nasen-Bedeckung, und achten Sie aufregelmäßiges Händewaschen. Wir alle müssen gegenseitig aufeinander achten, um uns vor Infektionen zu schützen.“

Für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten gilt, dass sie sich beim Gifhorner Gesundheitsamt melden müssen, sobald sie zurück in der Heimat sind. Dafür hat der Landkreis Gifhorn zwei Telefonnummern eingerichtet, damit mögliche Fragen direkt beantwortet werden können: (05371) 828726 und (05371) 828728. Auf der Homepage des Landkreises Gifhorn ist überdies ein Formular für Reiserückkehrer eingestellt, das ausgefüllt werden muss. Für Tests sollten Urlaubsreisende aus Risikogebieten vorrangig versuchen, über das Testzentrum in Braunschweig bei der kassenärztlichen Vereinigung online einen Termin zu vereinbaren. Nur wenn Symptome auftreten, sollte der Hausarzt kontaktiert werden.

Für Familienfeiern gilt im öffentlichen Raum die 50-Personen-Regel

Abgesehen von den Teststrategien hinsichtlich Urlaubern hat sich die für Niedersachsen gültige Verordnung seit Ende Juni kaum verändert. Deswegen gilt weiterhin für Treffen im öffentlichen Raum, dass sich maximal zehn Personen verschiedener Haushalte treffendürfen. Für Familienfeiern gilt im öffentlichen Raum, sowie in Gaststätten und Restaurantsund in Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung die 50-Personen-Regel, wenn es um Feiern wie Hochzeiten und standesamtliche Trauungen sowie entsprechende Jubiläen,Taufen, Erstkommunion, Firmung, Konfirmation, humanistische Jugendfeiern, Bat Mizwa und Bar Mizwa geht.

Auch Beerdigungen nach einem Gottesdienst oder einer ähnlichen Zeremonie beim letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle und während des Aufenthalts an der Grab- oder Beisetzungsstelle zählen zu der 50-Personen-Regel. Für Feiern wie Geburtstage gilt in Gastronomie und angemieteten Räumlichkeiten die maximale Grenze von zehn Personen. Für den privaten Raum gibt es keine festgelegte Obergrenze seitens des Landes oder der Kreisverwaltung. Einschulungsfeiern oder Geburtstagsfeiern können weiterhin im kleinen Rahmen stattfinden.

Ebel: „Abstand ist derzeit das beste Mittel der Wahl“

Klar ist aber, dass der Gastgeber zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn nach einer großen Feier in den eigenen vier Wänden mehrere Infektionen mit dem Corona-Virus nachgewiesen werden. In diesen Fällen können Bußgelder verhängt werden. Gleiches gilt für Betreiber von Gaststätten, die sich nicht an die Hygieneauflagen halten. Weiterhin gilt der Grundsatz, den zutreffenden Personenkreis so klein und gleichbleibend wie möglich zu halten. Ebel: „Abstand ist derzeit das beste Mittel der Wahl.“

