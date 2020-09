Abendmal-Oblate gibt es in Gamsen mit der Eiswürfelzange

Die Corona-Schutzmaßnahmen verlangen Atemmasken und Abstand in den Kirchen – wie hier auf dem Symbolfoto. Am Sitzplatz dürfen die Atemmasken abgenommen werden.

Konfirmation kurz vor dem Erntedank – das klingt nur im Corona-Jahr nicht völlig abwegig. Die meisten Gemeinden im Kirchenkreis Gifhorn holen in diesem Monat die feierliche Einsegnung nach – und zwar unter strengen Hygienebestimmungen.

Die Termine drängeln sich im September: 25 Gemeinden konfirmieren in diesen Wochen, Martin-Luther in Gifhorn, Meine und Walle nehmen das erste Oktober Wochenende. Nur die Christus-Kirche in Calberlah hat ihren Termin gleich auf nächstes Jahr verschoben – auf den 21. März.

Kirchen hielten Kontakt per Internet und Whatsapp

„Die Konfirmanden und die Eltern sind froh, dass es endlich soweit ist“, sagt Angela Meyerdierks, die Stellvertreterin der Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. Es sei schon schwer gewesen, über die lange Zeit den Kontakt zu den Familien zu halten. Einige Gemeinden hätten das über Internet und Whatsapp bewerkstelligt, zum Teil sogar Videos über Youtube erstellt. Treffen habe es allerdings nur sehr wenige geben dürfen, und wenn, dann mit Abstand.

Abstand ist auch das Stichwort, wenn es um die Gottesdienste zu den Konfirmationen geht. Die Zahl der Konfirmanden und Gäste ist limitiert, je nach Größe der jeweiligen Kirche. Pastorin Meyerdierks: „Dadurch sind die Gruppen verkleinert, deshalb gibt es auch viel mehr Veranstaltungen.“

Pastorin macht genaue Sitzpläne für die Gottesdienste

Die Gemeinde von Meyerdierks, Epiphanias in Gamsen-Kästorf, hatte am vergangenen Wochenende quasi die Prämiere: den ersten von fünf Durchläufen. „Früher hatten wir immer nur drei Gruppen.“ Am Sonntag standen acht Jugendliche vor ihr, maximal neun seien möglich. Schließlich brauchen auch die dazugehörigen Verwandten Platz in der Kirche: „Wir müssen von Reihe zu Reihe 1,50 Meter Abstand halten und zwischen den Familien bleiben drei Stühle frei.“ Die Familien könnten in Gamsen-Kästorf aber – den Vorgaben entsprechend – in Gruppen von bis zu zehn Personen kommen.

Und das bedeutet für Meyerdierks: „Ich plane sehr genau, wer wo sitzt.“ Zwei Wochen vorher brauche sie eine Liste, wer wie viele Gäste mitbringt – und dann beginnt das Puzzeln. „Ich lege Namenszettel aus.“ Reservierungen für Konfirmationen seien auch ohne Corona nicht ungewöhnlich, sagt die Pastorin, aber die Beschränkungen hätten den Organisationsaufwand noch einmal verdoppelt.

Singen ist verboten, Orgelspiel dagegen erlaubt

Auch der Ablauf ist dann anders als sonst: Singen ist für die Gottesdienstbesucher verboten, auch mit Mundschutz. „Wir summen.“ Bestenfalls dürfe laut Empfehlung der Landeskirche wenige im Chor (mit Abstand) stellvertretend singen oder Bläser in die Instrumente pusten. Dafür darf der Orgelspieler alle Register ziehen und die Pfeifen ordentlich belüften.

Und das Abendmahl? Das werde nun nicht von allen Gemeinden angeboten, in Gamsen nur für die Konfirmanden. Um diesen nicht zu nah zu kommen, reiche Meyerdierks die Oblaten mit einer Eiswürfelzange. Für Wein beziehungsweise Traubensaft hätten viele Kirchen nun Einzelkelche angeschafft.

Grundsätzlich sei die Freude auf die Konfirmationen bei allen trotz Corona riesengroß. „Wir machen das Beste draus“, sagt Meyerdierks.