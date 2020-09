Gifhorner Polizei stoppt zwei sturzbetrunkene Fahrer

Die Polizei Gifhorn hat am Samstag gleich zwei betrunkene Autofahrer gestoppt. Im ersten Fall meldete sich ein Verkehrsteilnehmer gegen 16.30 Uhr bei der Polizei und gab an, dass ein Fahrzeug in Schlangenlinien vor ihm fahren würde. Die Beamten hielten den genannten Mazda daraufhin in Westerbeck an. Ein Alkoholtest ergab bei dem 44-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Dannenberg 2,45 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

Im zweiten Fall meldete sich gegen 19 Uhr ein Zeuge ebenfalls bei der Polizei in Gifhorn und teilte mit, dass er soeben einen Mann am Kanal beobachtet habe, der nach dem Angeln offensichtlich betrunken in seinen VW Golf gestiegen sei. Nachdem eine Suche nach dem Fahrzeug am Kanal negativ verlief, suchten die Beamten die Anschrift des Fahrers in Isenbüttel auf.

Der 52-Jährige war zu Hause. Er gab zu, mit seinem Fahrzeug gefahren zu sein. Da die Polizisten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch feststellen konnten, wurde ein Alkoholtest vorgenommen. Der Mann hatte 2,41 Promille. Auch in diesem Fall ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

red