Weggefährten feiern Martin Wrasmann

Martin Wrasmann, Pastoralreferent von St. Altfrid, verabschiedet sich nach 36 Jahren in Gifhorns katholischer Kirche in den Ruhestand. Bei einem Freiluftgottesdienst vor St. Altfrid wurde er am 12. September würdevoll verabschiedet. So haben auch die Kita-Teams auf einer Fotocollage Erinnerungen an die gemeinsame Zeit bildlich festgehalten.