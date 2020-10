Tod bei illegalem Autorennen? Staatsanwaltschaft ermittelt noch

Blumen liegen an jenem Straßenbaum, an dem am 23. August gegen Abend ein 38 Jahre alter Mann bei einem Unfall starb. Er schleuderte in einer Kurve auf der Straße zwischen Isenbüttel und Wasbüttel gegen einen Baum. Sein Ferrari wurde durch die Wucht des Aufpralls in drei Teile gerissen. Fahrzeugteile wurden bis zu 30 Meter weit geschleudert. Der Tacho soll bei Tempo 220 stehen geblieben sein. Kam der Mann bei einem illegalen Autorennen ums Leben?

Ein weiteres Fahrzeug folgte mit hoher Geschwindigkeit Zeugen gaben der Polizei schon am Unfallabend Hinweise, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt haben könnte. Ein weiteres Fahrzeug sei dem Ferrari mit hoher Geschwindigkeit gefolgt, hieß es unter anderem. Der Fall liegt mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft in Hildesheim. „Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern noch an“, teilte Christina Pannek, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Weitere Fragen könne sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Polizei gab Fall an die Staatsanwaltschaft weiter Die Polizei ermittelte schon am Tag nach dem Unfall gegen einen 24 Jahre alten Mann, der in der Samtgemeinde Isenbüttel wohnen soll. Nach dem Unfall habe der Mann im Folgefahrzeug noch am Unfallort gewartet, seine Daten seien als Zeuge von der Polizei erfasst worden, erläuterte seinerzeit Polizei-Pressesprecher Thomas Reuter. Jedoch sei der Mann unter Schock stehend behandelt worden und nicht vernehmungsfähig gewesen. „Wir haben den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter gegeben“, erklärte Reuter. Ein Sachverständiger schätzte die Geschwindigkeit vor dem Unfall auf 140 bis 180 Kilometer je Stunde. Ob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 24-Jährigen erhebt, ist noch offen. Nicht auszuschließen ist auch, dass das Verfahren eingestellt wird. Mehr zum Thema Tödlicher Ferrari-Unfall- Ermittlungen gegen 24-Jährigen

