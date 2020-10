Papenteich will kein sicherer Hafen sein

Ein Jahr vor der Kommunalwahl knirscht es in der üblicherweise geräuschlos arbeitenden Papenteicher Samtgemeinderats-Mehrheit von CDU, SPD und Grünen gewaltig. Im Ton zurückhaltend, in der Sache unerbittlich, ließen Christ- und Sozialdemokraten ihre grünen Partner mit dem Anliegen auflaufen, den Papenteich nach dem Vorbild von bundesweit annähernd 200 Kommunen zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge zu erklären. Breiter Kompromiss war am Dienstagabend im Plenum ein Änderungsantrag, der die Gesetzeslage im Asylrecht rekapitulierte und ergänzend forderte, das Land solle es Kommunen finanziell ermöglichen, „höhere Aufnahmequoten von Flüchtlingen selbstständig zu realisieren“.

Für das Engagement als sicherer Hafen fanden die vier Grünen nur Hans-Georg Reinemann von der CDU als Unterstützer. Dieser erinnerte seine Parteifreunde in einem emotionalen Beitrag an die christlichen Grundwerte und bedauerte den vorherrschenden Blickwinkel einer „grenzenlosen Wohlstandsgesellschaft“. Wie weit kann eine Kommune EU-Asylpolitik beeinflussen? Grünen-Fraktionschef Wolfgang Stindl hatte eingangs für ein „Zeichen für Menschlichkeit“ geworben. Der Papenteich dürfe sich nicht wegducken vor dem Elend, das an den EU-Außengrenzen geschehe. Der neue SPD-Fraktionschef Randolf Moos trug daraufhin den zusammen mit der CDU vorbereiteten Änderungsantrag vor. Die Samtgemeinde wolle „keine Zugangswege jenseits des Gesetzes eröffnen“. Man halte sich „strikt“ an das Asylrecht, wolle definitiv „keine zusätzlichen finanziellen Belastungen“. Furcht vor explodierenden Kosten in Corona-Zeiten. CDU-Fraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer unterstützte Moos, beschrieb den Zwiespalt, vor der die die Politik sieht: „Die Schicksale der Menschen brechen uns das Herz.“ Zugleich mahnte sie: „Die Kostenschere explodiert nach oben, wenn wir zusätzliche Flüchtlinge auf eigene Kosten aufnehmen.“ Der Samtgemeinderat sei vor allem den 25.000 Papenteichern gegenüber verantwortlich. Dirksmeyer-Vielhauer erinnerte daran, dass die Kommune ohnehin beteiligt sei, wenn Deutschland „mehr Flüchtlinge aufnimmt als die anderen EU-Staaten“. Grünen-Ratsfrau Renate Kopka hielt das für „fadenscheinige Argumente: Es kommen doch nicht am Mittellandkanal Schlauchboote mit Flüchtlingen an“. Doch selbst auf einen von Stindl nachgereichten Deal mit maximal zehn zusätzlichen Flüchtlingen wollte sich der Rat nicht einlassen. Kann der Papenteich eigene Strukturen schaffen? Gruppenchef Hermann Schölkmann (WGP/FDP) sagte: Deutschland sei 2015 mit der Aufnahme von Flüchtlingen sehr weit gegangen. Die seitdem etablierten organisatorischen Ebenen sollten tunlichst weiter genutzt werden. „Davon darf sich der Papenteich nicht wegbewegen.“ CDU-Ratsfrau Ingrid Richter warnte vor Überforderung bei der Integration, die bislang im Papenteich dank umfangreichen ehrenamtlichen Engagements mustergültig gelinge. Doch dafür „müssen wir die Belastungen in Grenzen halten“. Gehässigkeiten zwischen Gestaltungs-Partnern aus Meine. Rüde wurde es zwischen dem grünen Ratsherrn Arne Duncker und der SPD-Ratsfrau Ute Heinsohn-Buchmann. Duncker forderte die SPD zu einem Parteiausschlussverfahren auf, weil die Meiner Bürgermeisterin die Flüchtlingshelferin Eva Leis wegen deren schriftlichen Appells an die Mandatsträger zugunsten des sicheren Hafens für „grüne Wahlwerbung“ gerügt hatte.