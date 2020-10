Rat Papenteich einig: Pro Grünstrom, kontra Lärm

Der Netzbetreiber Tennet will die Hochvolt-Stromtrasse im Papenteich als Beitrag zur Energiewende verstärken.

Der Papenteicher Rat hat dem Netzbetreiber Tennet grünes Licht gegeben, die in Ost-West-Richtung durchs Samtgemeindegebiet verlaufende Hochspannungsleitung zu verstärken. Die 380-Kilovolt-Freileitung Wahle-Wolmirstedt ist eins 21 Festland-Ausbauprojekten zur Netzverstärkung im Zusammenhang mit der Energiewende hin zu dezentral erzeugtem Wind- und Sonnenstrom. Konkret will Tennet die Strecke neu beseilen, also die stromführenden Leitungen erneuern. Außerdem werden Fundamente und Stahlkonstruktion einzelner Masten bei Vordorf und Meine verstärkt.

Einen Paradigmenwechsel vollzog die Politik beim Thema Lärmschutz. Der in den vergangenen Jahren eher lustlos abgearbeitete Lärmaktionsplan wird nicht mehr als Pflichtübung verstanden. Einstimmig trug der Rat die Initiative von CDU, SPD und Grünen mit, den vorgeschriebenen Plan zu nutzen, um vor allem den Verkehrslärm einzudämmen. Nicht nur die Hauptachsen Bundesstraße 4 und Landesstraße 321 ächzen mittlerweile unter der Verkehrslast. Selbst an Kreis- und Gemeindestraßen wird der Druck immer größer, der Lärm stärker. Die bisherigen Daten verschleiern das Lärmproblem. Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Wolfgang Stindl gibt es bei den Daten zudem „Unstimmigkeiten“. Das Messverfahren bildet aus seiner Sicht die Lärmbelastung der Bevölkerung nicht richtig ab. Besonders belastende Lärmspitzen gingen in statistischen Durchschnittswerte mit Phasen relativer Ruhe unter. Auf die erhoffte Ortsumgehung der Bundesstraße 4 brauche man nicht zu warten. Vor 2027 werde es mit dem Infrastrukturprojekt ohnehin nichts, gab sich Stindl realistisch. Deswegen will der Papenteich die tatsächliche Lage auf allen Straßen nun erfassen und kartieren. Der Auftrag ist eindeutig: „Die Ergebnisse sind der Politik vorzulegen. Daraus folgernd sind entsprechende lärmreduzierende Maßnahmen abzuleiten. Mittel für die Erhebung sind im Etat 2021 vorzusehen.“ Jeder hat das Recht, in seinem Dorf beigesetzt zu werden. Ebenfalls einstimmig legte der Samtgemeinderat fest, dass Bürger aller Dörfer das Recht haben, im Heimatort beigesetzt zu werden. Anlass ist die Lage im Meiner Ortsteil Bechtsbüttel, wo die Fläche des Friedhofes praktisch ausgeschöpft ist. CDU-Fraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer machte klar, dass es der Politik nicht genügt, wenn samtgemeindeweit ausreichende Durchschnittsflächen für Begräbnisse zur Verfügung stehen: „Wir müssen den Menschen Beisetzungen in ihrem Heimatdorf ermöglichen.“ Angehörige müssten die Grabstätte erreichen können. Wo die Friedhofsfläche knapp werde, müsse die Samtgemeindeverwaltung ein Erweiterungskonzept erarbeiten. Dirksmeyer-Vielhauer: „Das ist uns ein inneres Bedürfnis.“