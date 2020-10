Foodsharing unterstützt in Gifhorn Tagestreff „Moin, Moin“

In der Corona-Krise wird Essen im Tagestreff „Moin, Moin“ kostenlos ausgegeben. „Davor hatten wir einen Euro für Frühstück und zwei Euro für ein Mittagessen genommen“, sagt Treffleiter Uwe

Bilau. Dann kam Corona, Schließung des Treffs, aber ab 1. Juli gibt es wieder eine begrenzte Zahl an

Essensmöglichkeiten unter Hygienebedingungen im Treff.

Weiterhin Aussicht auf ein für die Besucher kostenfreies Essen

Nun gibt es weiterhin die Aussicht auf ein für die Besucher kostenfreies Essen. Denn ab sofort bekommt „Moin, Moin“ Unterstützung von Foodsharing. „Verwenden statt verschwenden“ heißt der Slogan der gemeinnützigen Organisation, die im Landkreis aus 202 ehrenamtlichen Foodsavern besteht. Sie sammeln Essen ein, das an anderer Stelle weggeworfen werden soll, und verteilen es kostenfrei.

37.866 Kilogramm Lebensmittel in 2125 Rettungsmissionen vor der Vernichtung bewahrt

„Dabei ist es egal, ob an Privatpersonen, Flüchtlingsheime oder eine Einrichtung wie ,Moin, Moin‘“, sagt Imke Schamscha, die gemeinsam mit Olga Becker bei Foodsharing mitarbeitet. Insgesamt hat man so bereits seit dem Start vor knapp zwei Jahren 37.866 Kilogramm Lebensmittel in 2125 Rettungsmissionen vor der Vernichtung bewahrt und dem für Lebensmittel eigentlichen Zweck zugeführt. Und dabei gibt es die gesamte Bandbreite, Obst, Brot, Joghurt, selbst Süßigkeiten, und auch an Waschmitteln sei man dran, so Schamscha.

„Es tut mir in der Seele weh, wenn Lebensmittel weggeworfen werden“

Lebensmittelüberschüsse, die von neuen Lieferungen in den Supermärkten verdrängt werden, solche, die vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, das kein Verfallsdatum ist, oder Überschüsse aus Restaurants, Bäckereien und anderen Stellen werden gesammelt. „Dabei stehen wir nicht in Konkurrenz zu den Tafeln“, betont Schamscha. Die Motivation der Foodsaver ist unterschiedlich, in erster Linie sind es ökologische, ethische und soziale Gründe, warum sie sich engagieren. „Es tut mir in der Seele weh, wenn Lebensmittel weggeworfen werden“, sagt Schamscha. Für „Moin, Moin“ wird es zwei feste Tage in der Woche verlässlich Lebensmittel geben. Man hat ein System gefunden, sodass gesammelte Waren beim Tagestreff deponiert werden können.

„Manches kann so weitergeben werden, bei manchem muss er etwas zaubern“

Für Küchenleiter Marcel Opitz und die Küchencrew ist das dann jeden Morgen eine Überraschung, was er vorfindet. „Er hat dann die Aufgabe, kreativ daraus etwas zu machen“, sagt Bilau. „Manches kann so weitergeben werden, bei manchem muss er etwas zaubern.“ Und das reicht von belegten Brötchen bis zu warmen Mahlzeiten für den Mittagstisch oder das Obdachlosenheim am Kiebitzweg. „Durch die Lebensmittelspenden von Foodsharing wollen wir die kostenfreie Essensausgabe beibehalten“, sagt Bilau.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.foodsharing.de.