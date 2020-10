Bündnis Bunt Statt Braun gedenkt der Opfer antisemitischer Gewalt

Das Bündnis Bunt Statt Braun erinnerte an das Attentat in Halle vor einer Synagoge vor einem Jahr, bei dem zwei Menschen kaltblütig erschossen wurden.

Das Bündnis Bunt Statt Braun wird nicht müde, immer wieder an die Opfer rechter Gewalt und die unfassbaren Taten ihrer Peiniger zu erinnern. So waren die Vertreter des Bündnisses auch am Freitagabend in der Gifhorner Fußgängerzone im Rahmen bundesweiter Gedenkaktionen anlässlich des Jahrestages des Attentates in Halle mit einer Mahnwache präsent. Vor einem Jahr am jüdischen Feiertag Jom Kippur erschoss ein Rechtsextremist eine unbeteiligte Passantin und einen jungen Mann, nachdem sein Versuch, die Halle der Synagoge zu stürmen und dort einen Massenmord an Juden zu begehen, misslang.

Halle, Hanau, Hamburg – Fassungslosigkeit über Gräueltaten bei Bündnis groß Doch das ist nur ein Beispiel. Seit Halle kam es zu weiteren Anschlägen, erst im Februar legte das Bündnis Rosen nieder – kurz nach den Attentaten in Hanau. Am vorvergangenen Sonntag dann der brutale Angriff in Hamburg auf einen Mann vor der Synagoge. Bündnis-Sprecher Jörg Prilop kann es immer noch nicht fassen, dass der derzeit vor Gericht stehende Attentäter von Halle die Taten live ins Internet stellte, und zig Mal drauflos schoss, „um sich vor den Zuschauern nicht zu blamieren.“ Besonders erschüttert zeigte sich Prilop grundsätzlich darüber, dass psychische Erkrankungen der Täter oft so hoch gehängt werden und teils als Begründung durchgehen. Dabei hatten sich einige akribisch und gezielt auf ihre Gräueltaten vorbereitet. Bündnis Bunt Statt Braun lässt sich zum Thema Verschwörungstheorien schulen Mit Zeitungsartikeln, Plakaten und aufgestellten Kreuzen erinnerte das Bündnis an die Opfer und setzte ein Zeichen gegen Antisemitismus und jegliche Form rechtsextremer Gewalt sowie Verschwörungstheorien. Um über letzteres noch besser im Bilde zu sein und mehr zu erfahren, wird eine Referentin der Amadeu-Antonio-Stiftung die Mitglieder des Bündnisses besuchen und schulen, verrät Prilop. „Wir hoffen, dass wir nicht so bald wieder hier stehen müssen.“