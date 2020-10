In der Gemeinde Sassenburg verursachte ein stark alkoholisierter VW-Golf-Fahrer am Sonntagmittag einen Unfall.

Autofahrer verunglückt in Neudorf-Platendorf: 4,46 Promille

Ein 57-jähriger VW-Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn verunglückte am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 31. Gegen 14.25 Uhr fuhr er von Wahrenholz nach Neudorf-Platendorf. Dort kam er unmittelbar hinter dem Ortseingangsschild nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Wassergraben zum Stehen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt.

Fahrer unverletzt, aber ohne Führerschein und mit 4,46 Promille Alkohol unterwegs

Dabei beschädigte er eine Pflanzsäule an der dortigen Grundstückszufahrt. An seinem blauen VW Golf entstand leichter Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 57-Jährige unverletzt war, jedoch unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,46 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Fahrers konnten die Polizisten nicht sicherstellen, weil er keinen besitzt.

Eine Zeugin leistete vor Ort Erste Hilfe und sprach mit den Anwohnern. Sie hatte das Geschehen möglicherweise beobachtet. Die Polizei konnte sie nicht mehr persönlich antreffen und bittet sie daher dringend, sich unter (05362) 947980 bei der Polizeistation Weyhausen zu melden.

red