Erster Praxiseinstieg dank Mentoring-Programm gelingt in Leiferde

Als Jan Zander als Kind beim Leiferder Zahnarzt Dr. Uwe-Jens Gille im Patientenstuhl lag, hätte er wohl nicht gedacht, dass er Jahrzehnte später einmal Seite an Seite mit ihm arbeiten würde. Doch genauso kam es: Seit Februar ist der 31-Jährige als angestellter Zahnmediziner in Gilles Praxis tätig.

Er ist damit der erste und bisher einzige fertige Arzt, der nach Absolvieren des Mentoring-Programms des Landkreises bei seinem ehemaligen Mentor anfängt. 24 Studierende aus dem Landkreis Gifhorn, darunter zwei Männer, nehmen derzeit am Mentoring-Programm teil und werden von 20 Mentorinnen oder Mentoren betreut.

Nachwuchs bekommt Tipps von erfahrenen Ärzten und schnuppert in den Praxisalltag

Das Programm verfolgt seit 2017 das Ziel, den Ä rztenachwuchs und erfahrene Mediziner zusammenzubringen, um von ihnen zu lernen und Einblicke in den Praxisalltag zu bekommen. Auch Schüler der 12. und 13. Klassen können sich für einen Platz zur Berufsorientierung bewerben. Vor allem die Versorgung mit ausreichend Hausärzten auf dem Land hat der Landkreis dabei im Blick. Anders als das Stipendien-Programm, bei dem sich die Stipendiaten nach Abschluss ihrer medizinischen Ausbildung verpflichten, im Landkreis zu arbeiten, setzt das Mentoring-Programm auf Freiwilligkeit, betont Projektkoordinatorin Ulla Evers. Der Kreis finanziert es komplett aus eigener Tasche.

Dr. Uwe-Jens Gille wünscht sich Jan Zander als Nachfolger in Leiferde

So bildete sich auch aus Dr. Gille und Jan Zander 2017 ein Tandem. Der Leiferder Zahnarzt half dem damaligen Studenten mit Tipps zu Fachliteratur oder Behandlungsplänen aus und stellte sein Labor zur Verfügung. In den Semesterferien machte Zander ein Praktikum, um über eine etwas längere Zeit am Stück in den Praxisalltag hineinzuschnuppern. Als er sein Staatsexamen 2019 machte, war sein Weg klar: Er wollte bei Dr. Gille bleiben, weg aus der Großstadt. „Vier Jahre Studium in Hannover haben gereicht“, sagt er schmunzelnd. Seit Februar gehört er nun als Zahnarzt in Assistenzzeit fest zum Team.

Genau diese Erfolgsgeschichten erhofft sich der Kreis mit seinem Projekt, um Medizinstudenten zu ermutigen, diesen Weg zu gehen und später im Kreis zu bleiben. Wenn alles klappt, kann Zander in zwei Jahren seine kassenzahnärztliche Zulassung erwerben – und dann prinzipiell irgendwo seine eigene Praxis eröffnen. „Ich hoffe aber, dass wir noch einige Jahre Seite an Seite arbeiten. Mein Wunsch wäre es schon, dass er eines Tages die Praxis übernehmen könnte“, sagt der 62-jährige Dr. Gille. Eine solche Betreuung wie durch dieses Programm hätte er sich damals als Student auch gewünscht, gibt er zu. Vom Ex-Mentee zum Mentor: Jan Zander kann sich vorstellen, selbst Mentor zu werden. Und auch Dr. Gille würde es wieder machen.

Mentee oder Mentor bewerben? Landkreis sucht weitere Tandem-Partner

Wer sich für einen Platz als Mentee oder auch als ärztlicher Mentor bewerben will, kann dies jederzeit tun unter christine.gehrmann@gifhorn.de. Weitere Informationen sind zu finden unter medizin-mentoring-landkreis-gifhorn.de.