Ein Schwerverletzter bei Unfall auf K 34 bei Neubokel

Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer an der Unfallstelle in der Nähe von Neubokel. (Symbolbild)

Neubokel. Ein 41-Jähriger ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Neubokel schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Ein 41-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 34 zwischen der Bundesstraße 188 und Neubokel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am frühen Dienstagmorgen gegen 6.25 Uhr.

Der Unfallfahrer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer

Der Mann aus Meinersen fuhr mit seinem VW Golf auf der K 34 in Richtung Neubokel. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam mit seinem Wagen an der Fahrbahnseite zum Stehen. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Ein Notarzt sowie die Besatzung eines eingetroffenen Rettungswagens versorgten den Mann noch vor Ort. Schließlich wurde er ins Klinikum nach Gifhorn gebracht.

Die K 34 war für die Dauer der Bergungsarbeiten bis kurz vor 8 Uhr total gesperrt, ebenso die B 188.

