Zweiter Test für HG-Schüler negativ – Kontaktperson infiziert

Die gute Nachricht vorweg: Der zweite Corona-Test für 75 Schüler und Lehrer des Gifhorner Humboldt-Gymnasiums fiel für alle Beteiligten negativ aus. Das berichtete der Landkreis Gifhorn am Mittwochabend. Allerdings hat sich eine Schülerin, die offenbar als Kontaktperson des HG-Schülers galt, aber eine andere Schule besucht, sich mit dem Covid-19-Virus infiziert.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 23,8 auf 26,6

Insgesamt kamen am Mittwoch 18 weitere Corona-Fälle dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 23,8 auf 26,6. Derzeit gibt es im Landkreis Gifhorn 88 Menschen, die an Corona erkrankt sind. Die Zahl der Genesenen beträgt laut Gesundheitsamt 257. Mehr als 4000 Kreisbewohner sind getestet worden, allein am Mittwoch waren es 48.

Zum Corona-Fall am Gifhorner Humboldt-Gymnasium, hielt sich die Kreisverwaltung bedeckt. Wie berichtet, hatte Schulleiterin Brigitte Gorke die Schüler des 11. Jahrgangs bereits am Samstag, 10. Oktober, per Rundschreiben über den Corona-Fall informiert. Der Schüler sei symptomfrei. Insgesamt seien 93 Schülerinnen und Schüler aus dem elften Jahrgang dem Gesundheitsamt Gifhorn gemeldet worden. 75 mussten dann in Quarantäne. Abstriche wurden gemacht. Sie waren negativ und bleiben es auch beim zweiten Mal.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Schülerin musste im Urlaub in Quarantäne

Die infizierte Schülerin gehörte zunächst nicht zur Kontaktgruppe 1. In die Kategorie 1 werden alle eingestuft, die mit der infizierten Person sehr nahen Kontakt hatten, also weniger als 1.50 Meter, und damit einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Nach Angaben der Kreisverwaltung fuhr die Schülerin zu Ferienbeginn mit ihren Eltern in den Urlaub und sei erst dort von der Kontaktpersonenermittlung des Gesundheitsamtes erreicht worden. Sie wurde aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben und begab sich nach Urlaubsende direkt zu einem Corona-Test, der dann laut Gesundheitsamt positiv ausfiel.

Laut Kreisverwaltung wirkt sich der Fall nicht auf das Humboldt-Gymnasium aus. Die Kontaktpersonen seien ermittelt worden.

